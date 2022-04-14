Авидар призвал Беннета уйти в отставку

Кризис в коалиции продолжается. Бывший министр дал интервью и высказал резкий выпад в адрес премьера: «Он заботится только о себе».

Сегодня утром бывший министр Эли Авидар дал интервью радиопрограмме на 103FM, где он передал послание премьер-министру Нафтали Беннету: «Я был бы счастлив, если бы он сейчас передал эстафету Яиру Лапиду».

Авидар заявил, что готов сотрудничать с Объединенным списком, и утверждает, что правительство должно оставаться практически любой ценой и в любой ситуации:

«Это историческое правительство, которое объединяет восемь партий от правых до несионистских арабов», — сказал Авидар, а когда его спросили, готов ли он сотрудничать с Объединенным списком, он добавил: «Я осуждаю неудачное заявление Аймана Удэ».

Авидар выступил с резкой атакой и сказал: «Мы расплачиваемся за наивность. Беннет предан Беннету, председатель партии заботился о себе, а не о депутатах. Эдит Сильман сказала Беннету, что у нее был тяжелый период и что он сделал? Почему он не помог и почему он не остановил «кровотечение»?».

Позже он призвал Беннета уйти в отставку и сказал: «Я был бы счастлив, если бы он сейчас передал эстафету Яиру Лапиду. Мы должны заняться ценностями, чтобы двинуть эту страну вперед».

Курсор также писал, что Беннет ответил на призыв Смотрича не пускать в синагоги членов правящей коалиции.