Депутат Мерец выступил за подключение незаконных еврейских поселений к электричеству

Эли Салалха заявил, что его партия поддерживает инициативу провести электричество в аванпосты, которые находятся в Иудее и Самарии. «Электричество — это базовая потребность и основное право каждого человека».

Депутат Эли Салалха (Мерец) в среду утром заявил, что его партия выступает за подключение незаконных еврейских поселений в Иудее и Самарии к электричеству.

«Мы выступаем за подключение поселений к электричеству для всех», — сказал Салалха в интервью радиостанции «Коль Хай». «Электричество — это базовая потребность и основное право каждого человека».

В своих заявлениях Салалха ответил на предложение депутата Шломо Кархи (Ликуд) уволить члена Аймана Уде (Объединенный арабский список) после призыва к израильским арабам, служащим в израильских силах безопасности, восстать.

«Либо мы демократическая страна, либо нет», — сказал Салалха. «Я не уверен, что подобное заявление поощряет террор. Мы не те, кто может это решать. Если суд решит, что Уде подстрекал, тогда мы примем решение».

«Я не согласен с его словами, но не нужно критиковать. Уде потом сказал, что имел в виду солдат и полицейских, которые находятся на оккупированных территориях, в том числе в восточном Иерусалиме».

Курсор также писал, что Беннет ответил на призыв Смотрича не пускать в синагоги членов правящей коалиции. Смотрич, который сейчас возглавляет оппозиционную партию «Религиозный сионизм» и который когда-то был близким политическим союзником Беннета, заявил, что любому, кто входит в правительство Беннета, не следует входить в молитвенный дом.