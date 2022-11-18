Авигдор Эскин прокомментировал обвинения в адрес ШАБАК в причастности к убийству Рабина

Известный израильский журналист и политический деятель Авигдор Эскин, сыгравший важную роль в антиправительственных протестах после подписания соглашений в Осло, заявил, что обвинения о том, что ШАБАК причастен к убийству премьер-министра Ицхака Рабина в 1995 году — «невероятными».

Об этом сообщает 7Israel National News.

«Рабин руководил ШАБАК, так как же он мог заказать свое убийство?», — спрашивает Эскин и добавляет: «Вопросы об убийстве остаются, как и в любом другом деле об убийстве».

«Никакого подстрекательства со стороны правых не было. Поселенцы… подверглись нападению, части земель были отторгнуты соглашениями Осло, люди были убиты террористами. Люди протестовали, но это были акты защиты», — отмечает Эскин.

«Мы хотели остановить террор, а не забирать землю, дома людей в Тель-Авиве. Мы защищали себя и Землю Израиля», — сказал он.

Эскин говорит, что ШАБАК «использовал грязную тактику и сделал много [плохих] вещей, но мы не можем быть настолько глупы, чтобы верить, что они получили приказ от Рабина, который фактически контролировал организацию, убить себя».

Ранее Курсор писал, что Авив Кохави раскритиковал высказывания Смотрича о смерти Рабина. Кохави в понедельник жестко ответил председателю Религиозной сионистской партии, депутату Кнессета Бецалелю Смотричу, который подверг критике Агентство безопасности Израиля (ШАБАК) в связи с убийством премьер-министра Ицхака Рабина.

Наша редакция сообщала, что Смотрич обвинил правоохранителей в том, что они не смогли защитить Ицхака Рабина. Смотрич обвинил израильские силы безопасности в «неспособности защитить» бывшего премьер-министра Ицхака Рабина во время церемонии в Кнессете, посвященной памяти убитого премьер-министра.

Курсор также писал, что высокопоставленные лица ISA заявили, что Смотрич поощряет «теории заговора».