Смотрич поощряет «теории заговора» — высокопоставленные лица ISA

Высокопоставленные лица вызвали главу Религиозного сионизма после того, как он заявил, что службы безопасности поощряли убийцу Ицхака Рабина.

Высокопоставленные лица Агентства безопасности Израиля (ISA) выражают свою тревогу словами депутата Бецалеля Смотрича в Кнессете на церемонии, посвященной убийству премьер-министра Ицхака Рабина.

Об этом сообщает 7Israel National News.

В ISA заявили, что «в этот день избранная фигура решила поощрять теории заговора и опорочить организацию, вся цель которой состоит в том, чтобы остановить любой террор и защитить национальную безопасность. Заявления, поощряющие крайние рассуждения, должны быть осуждены».

Председатель Религиозного сионизма Бецалель Смотрич выступил на церемонии поминовения Ицхака Рабина и заявил, что спецслужбы поощряли его убийцу: «Службы не только не остановили убийство, но и использовали безответственные манипуляции, которые до сих пор полностью не раскрыты, чтобы побудить убийцу совершить свои действия. Те, кто не смог защитить Рабина, были спецслужбы, которые использовали безответственные манипуляции».

Депутат Смотрич ответил на осуждение высокопоставленных лиц, заявив: «Очень огорчает, что ISA отрицает всякую ответственность за провал убийства Рабина и однозначный вывод «Комитета Шамгара» о своей ответственности за отправку агента под кодовым названием «Champagne». кто спровоцировал и активно и небрежно способствовал ужасному убийству. Он усугубляет свои преступления, нападая на выборное должностное лицо. Отсутствие способности государственного органа принимать объективную критику и исправлять, когда это необходимо, должно беспокоить всех граждан Израиля».

Ранее Курсор писал, что Смотрич обвинил правоохранителей в том, что они не смогли защитить Ицхака Рабина. Лидер Религиозного сионизма Бацалель Смотрич обвинил израильские силы безопасности в «неспособности защитить» бывшего премьер-министра Ицхака Рабина во время церемонии в Кнессете, посвященной памяти убитого премьер-министра.