Авив Кохави обратился к солдатам: Вам не нужен закон, предписывающий вам быть гуманными

Кохави заявил, что «мы требуем, чтобы наши командиры руководствовались этими ценностями, не нуждаясь в указателях судебной системы. Конечно, нам нужна судебная система, но ответственность за нормы и ценности Армии обороны Израиля лежит на нас, командирах»

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави заявил, что страх уголовного преследования не должен быть единственной причиной, по которой солдаты должны воздерживаться от действий, подобных тем, которые привели к смерти в прошлом месяце 78-летнего палестинца Омара Асада. Солдаты связали мужчину, заткнули рот и завязали глаза на строительной площадке посреди ночи.

«Вам не нужен закон, предписывающий не оставлять 80-летнего человека на холоде во время оперативных мероприятий, и неважно, сколько ему лет — 80 или 18. Нужна осторожность, ценности и человечность, а для этого не нужен закон», — говорит Кохави.

«Ответственность за нормы и ценности Армии обороны Израиля лежит на наших командирах, вплоть до последнего солдата, и, конечно, на командовании. Мы требуем, чтобы наши командиры руководствовались этими ценностями, не нуждаясь в указателях судебной системы. Конечно, нам нужна судебная система, но ответственность за нормы и ценности Армии обороны Израиля лежит на нас, командирах», — добавляет он.

Ранее редакция Курсора сообщала, что минобороны предотвратило попытку контрабанды 10 000 патронов в Газу. Министерство обороны Израиля предотвратило попытку контрабанды более 10 000 патронов, а также пистолета террористическим группировкам в Газе в последние дни.

Кроме того, мы писали, что все военнослужащие ЦАХАЛа получат право на 4-ю дозу вакцины от COVID. По словам представителей ЦАХАЛа, право на получение четвертой дозы вакцины теперь имеет любой военнослужащий старше 18 лет, у которого прошло более четырех месяцев после третьей дозы.

Еще напомним, что солдаты ЦАХАЛа ликвидировали трех боевиков в Шхеме.

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