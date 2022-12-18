Авив Кохави рассказал, какой шаг существенно поможет Армии обороны Израиля

Около 2500 курсантов довоенных подготовительных школ приняли участие сегодня в мероприятии «Делаем сионизм вместе», которое состоялось в аэропорту Кирьят-Шемона.

На мероприятии выступили президент государства Ицхак Герцог, начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави, генеральный директор Предвоенного подготовительного совета Авишай Берман и другие.

Кохави сказал на мероприятии: «Для меня большая честь командовать этой особенной и замечательной армией, а предвоенная подготовка является значительной силой для ЦАХАЛа и Государства Израиль. Безопасность и защита, которую ЦАХАЛ обеспечивает гражданам страны, состоит из бесчисленных операций, проводимых солдатами и молодыми командирами — это охрана границы, создание разведывательного объекта, арест террористов и нападение на объекты. Через мгновение вы станетех частью этого».

«Служить в АОИ — это служить с замечательными людьми. Каждый раз, заканчивая визит в часть, познакомившись с людьми, которые там служат, я сажусь в машину и говорю себе: «Какие у нас люди», — добавил он.

Генеральный директор Подготовительного совета призвал власти: «Дайте большему количеству молодых людей возможность пройти подготовительный год».

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