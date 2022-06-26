СМИ: Глава ЦАХАЛа и генералы Ближнего Востока обсуждают Иран на секретных встречах

Переговоры между Израилем и несколькими государствами Персидского залива, спонсируемые США, прошли на фоне возросших угроз со стороны Тегерана.

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави в марте в Шарм-эль-Шейхе встретился с высокопоставленными арабскими военными лидерами, включая начальника штаба Саудовской Аравии генерала Файяда бен Хамеда Аль Рувайли, чтобы обсудить противодействие региональным угрозам, исходящим от Ирана.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Согласно отчету СМИ, встреча проходила под эгидой США в лице тогдашнего главы Центрального командования генерала Фрэнка МакКензи, и в ней приняли участие высшие военачальники Израиля, Саудовской Аравии, Катара, Египта и Иордании.

Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн также направили на встречу офицеров, но не своих военных начальников, говорится в докладе. Кувейт и Оман не принимали участия.

Напомним, что министр юстиции Гидеон Саар заявил, что партия «Тиква Хадаша» не рассматривает возможность единого списка с «Кахоль-Лаван».

«Курсор» писал ранее, что предстоящие выборы обойдутся Израилю в 2,9 миллиарда шекелей.Кнессет в среду провел первое из серии голосований за роспуск по требованию правительства после того, как премьер-министр Нафтали Беннет объявил ранее на этой неделе, что его разнообразная, пострадавшая от кризиса коалиция из восьми партий больше не может функционировать.

Мы также сообщали, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.