Авода выступит против повышения зарплат депутатам

Депутатам хотят поднять зарплату на 910 шекелей. В таком случае они будут получать около 11 000 шекелей в год.

«Авода» выступит против запланированного повышения заработной платы депутатов Кнессета, заявила партия в понедельник.

Комитет по определению заработной платы и выплат депутатам предложил выплачивать дополнительные 910 шекелей каждому члену Кнессета в месяц, что в сумме составляет около 11 000 шекелей в год. «Авода» заявила, что будет выступать против этого шага, за который должен проголосовать комитет палаты представителей Кнессета.

Ранее сообщалось, что праймериз в разных партиях обошлись израильским налогоплательщикаи в 11,6 млн шекелей. Именно столько, как стало известно 9 августа, Кнессет выплатил 45 действующим депутатам XXIV созыва, которые баллотируются на внутрипартийных выборах.

К примеру, в «Ликуде» каждый депутат, который зарегистрировался для участия в праймериз, имеет право на 330.600 шекелей, в «Аводе» — 175.000 шекелей, в партии «Религиозный сионизм» — 148.000 шекелей, в «МЕРЕЦе» — 128.000 шекелей.

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