Малообеспеченным семьям можно получить бесплатное детское питание

Министерство благосостояния начало раздавать детское питание для малообеспеченных семей про все стране. Каждый ребенок до года имеет право на пять упаковок питания в месяц.

Начата раздача талонов на покупку детского питания малообеспеченным семьям.

Об этом проинформировало министерство благосостояния и социальной защиты.

Процесс выдачи рассчитан на несколько ближайших дней и коснется 3000 семей по всей стране, имеющих право на участие.

Представители семей должны получить карточку, с помощью которой они смогут заказать пять упаковок детского питания в месяц по цене примерно 200 шекелей. Это право распространяется на каждого ребенка в семье до года.

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