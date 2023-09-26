Авто перевернулось в Иудее и Самарии, серьезно ранена девушка

Команда MDA эвакуировала пострадавшую в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме с травмой головы.

Во вторник, 26 сентября, в Иудее и Самарии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие - перевернулся автомобиль.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что в результате инцидента 18-летняя женщина получила травмы средней тяжести.

Согласно сообщению, команда MDA эвакуировала пострадавшую в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме с травмой головы.

Как сообщал Курсор, 13 сентября на скоростном шоссе 6, недалеко от развязки Кирьят-Гат, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.

На дороге столкнулись три грузовика. Парамедики, прибывшие на место аварии, увидели одного из водителей приблизительно 40 лет, у которого не было пульса и дыхания. Они провели реанимационные действий, но к сожалению, им не удалось стабилизировать его состояние.

Курсор писал ранее, что в ночь с понедельника на вторник, 12 сентября, на шоссе 6 произошла еще одна смертельная авария. Грузовик столкнулся с ограждением и водитель скончался от полученных травм. В сети появилось фотография с места ДТП.

Еще мы писали, что на прошлой неделе на шоссе 85 произошло серьезно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого смертельные травмы получил 28-летний мотоциклист.

Напомним, что на трассе 471, возле Гиват-Шмуэля, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. На дороге произошло столкновение двух мотоциклистов с легковым автомобилем.

Читайте также, что в Бат-Яме произошло жуткое ДТП, в результате чего пострадали три человека. Всем раненым была оказана первая медпомощь, после чего их доставили в больницу "Вольфсон" в Холоне.