По первичным данным, ранения получили 12 человек.

Рядом с Бейт-Шемешем перевернулся автобус с детьми.

Об этом сообщает Telegram-канал "Израильские трудовые будни".

По первичным данным, 12 раненых: 2 тяжело, 3 в состоянии средней тяжести.

"В 17:11 в центр MDA 101 в районе Иерусалима поступило сообщение об автобусе, который перевернулся возле Аштаула. Только из первоначального отчета!!! Медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь на месте ряду пострадавших, около 12 пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести. Обновление позже", – заявили в МАДА.

Первое видео с места происшествия:

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