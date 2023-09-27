Названо количество погибших.

В Басмат-Табуне (Нижняя Галилея) произошла криминальная ликвидация.

Об этом сообщает Telegram-канал "Израильские трудовые будни".

Известно о пяти убитых людях.

Ранее мы писали, что утром 27 сентября посреди оживленной улицы Хайфы неизвестные начали стрелять по мужчине в возрасте около 50 лет. Происшествие произошло вблизи моста Паз.

Двое неизвестных в масках застрелили мужчину, после чего убежали. Прибывшие на место инцидента медики службы скорой помощи МАДА констатировали факт смерти.

На опубликованных в сети видео заметно жертву, сидящую в машине на обочине дороги. В это время два человека, вооруженные автоматом, открывают огонь, а после садятся в автомобиль и уезжают.

תיעוד מזעזע: גבר כבן 50 נורה למוות ליד גשר פז בחיפה. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. הרקע ככל הנראה פלילי. pic.twitter.com/wUetH8rOuz — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 27, 2023

Полиция уже ведет расследование. Отмечается, что убитый –это уже 185-я жертва криминала в арабском обществе с начала года. За весь прошлый год убили 112 человек.

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