Автобусы сгорели дотла: серьезный инцидент в Кафр-Баре попал на видео

Пять автобусов полностью сгорели в гараже в Кафр-Баре. Кроме того, повреждены два автомобиля, которые находились рядом.
Полиция начала расследование.
Восемь пожарных бригад со станции Петах-Тиква при содействии других бригад работали над тушением пожара.
«Курсор» писал ранее, что в Реховоте произошел неприятный инцидент, в результате которого едва не пострадал водитель автобуса. Один из пассажиров после того, как зашел в общественный транспорт, вступил в словесную перепалку с водителем. Он вел себя агрессивно и после слов перешел к физическому насилию. Пассажир пытался задушить водителя автобуса.
Еще мы сообщали, что сегодня, 13 августа, в медицинское учреждение «Шаарей Цедек» в Иерусалиме был госпитализирован 4-летний ребенок с признаками удушья.
Напомним, прокурор предъявил обвинение 85-летнему жителю Ашкелона Борису Йоселевичу в покушении на убийство его 87-летней жены, которую он пытался задушить во сне.