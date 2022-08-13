Автобусы сгорели дотла: серьезный инцидент в Кафр-Баре попал на видео

Пять автобусов полностью сгорели в гараже в Кафр-Баре, недалеко от Кафр-Касема. Пожарны взяли огонь под контроль.

Пять автобусов полностью сгорели в гараже в Кафр-Баре. Кроме того, повреждены два автомобиля, которые находились рядом.

Полиция начала расследование.

חמישה אוטובוסים נשרפו כליל במוסך בכפר ברא, סמוך לכפר קאסם. צוותי כיבוי האש השיגו שליטה על השריפה@hadasgrinberg pic.twitter.com/WvkWFqJjPK — כאן חדשות (@kann_news) August 13, 2022

Восемь пожарных бригад со станции Петах-Тиква при содействии других бригад работали над тушением пожара.

«Курсор» писал ранее, что в Реховоте произошел неприятный инцидент, в результате которого едва не пострадал водитель автобуса. Один из пассажиров после того, как зашел в общественный транспорт, вступил в словесную перепалку с водителем. Он вел себя агрессивно и после слов перешел к физическому насилию. Пассажир пытался задушить водителя автобуса.

Еще мы сообщали, что сегодня, 13 августа, в медицинское учреждение «Шаарей Цедек» в Иерусалиме был госпитализирован 4-летний ребенок с признаками удушья.

Напомним, прокурор предъявил обвинение 85-летнему жителю Ашкелона Борису Йоселевичу в покушении на убийство его 87-летней жены, которую он пытался задушить во сне.