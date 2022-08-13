В Иерусалиме пытались задушить 4-летнего ребенка: первые подробности

Полиция подозревает, что задушить ребенка пытался его близкий родственник, сейчас он задержан и находится в отделении.

Сегодня, 13 августа, в медицинское учреждение «Шаарей Цедек» в Иерусалиме был госпитализирован 4-летний ребенок с признаками удушья.

Об этом сообщает издание Israelhayom.

Ребенок находится в критическом состоянии, пока его везли в больницу парамедики проводили реанимационные действия. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Полиция начала расследование инцидента. Подозреваемым оказался близкий родственник ребенка, его арестовали и доставили в отделение. По предварительным данным, он страдает душевным заболеванием.

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