Автомобиль с главой регионального совета Самарии попал под обстрел: первые подробности

Во время информационного тура для зарубежных гостей, автомобиль с главой регионального совета Самарии, Йоси Даганом, подвергся обстрелу.

Об этом сообщает «Израиль Сегодня«.

Как отмечено в сообщении, благодаря быстрому прибытию военных, которые взяли на себя охрану маршрута, экскурсия была продолжена без каких-либо задержек.

На данный момент информация о возможных повреждениях или других инцидентах не сообщается. Сам чиновник, судя по фотографии, не пострадал.

Напомним, в Нацерете произошла стрельба, в результате которой серьезные проникающие ранения получил 30-летний мужчина. Его быстро госпитализировали в Английскую больницу, выполняя по пути сердечно-легочную реанимацию. Оказалось, что мужчина с сыном попали в перестрелку между враждующими кланами. А учитывая, что Салим был глухонемой, он не слышал выстрелов. Его сын чудом остался жив, когда отца убили он побежал домой и рассказал о случившемся.

Также «Курсор» сообщал о том, что в районе Неот-Ховав в Негеве шальная пуля убила 40-летнего Салима Муса Альхуашла, когда он вместе с сыном катался на квадроциклах. Это произошла прямо на глазах у ребенка, который находится в шоковом состоянии. О задержании подозреваемых пока информации не поступало.

До этого в Рамле произошла перестрелка, в результате которой серьезное ранение получил мужчина в возрасте 50 лет. На место происшествия вызвали бригаду парамедиков МАДА, которая оказала пострадавшему первую помощь, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Асаф ха-рофе». На какой почве произошел конфликт, пока не сообщается.