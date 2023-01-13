В Рамле во время перестрелки серьезно ранен мужчина

О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

В ночь на пятницу, 13 января, в Рамле произошла перестрелка, в результате которой серьезное ранение получил мужчина в возрасте 50 лет.

Об этом пишет News.walla.

На место происшествия вызвали бригаду парамедиков МАДА, которая оказала пострадавшему первую помощь, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Асаф ха-рофе». По предварительной информации, мужчина находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции приступили к поиску виновных в совершении преступления и начали изучать собранные следователями-криминалистами улики. На какой почве произошел конфликт, пока не сообщается.

«Курсор» писал ранее, что в четверг, 12 января, в Нацерете произошла стрельба, в результате которой серьезные проникающие ранения получил 30-летний мужчина. Его быстро госпитализировали в Английскую больницу, выполняя по пути сердечно-легочную реанимацию.

Еще мы писали, что в Петах-Тикве на дороге произошла стрельба, в ходе которой ранение получил молодой мотоциклист. Мужчина в возрасте 20 лет получил ранения средней степени тяжести, но был в сознании. На место инцидента вызвали бригаду медиков, которая оказала пострадавшему первую помощь.

Напомним, что 5 января на заправке в Ришон ле-Ционе в результате стрельбы был серьезно ранен 60-летний мужчина. Полиция разыскивает лиц, совершивших преступление.