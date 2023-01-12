Стрельба в Нацерете: мужчина находится в крайне тяжелом состоянии

О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

В четверг, 12 января, в Нацерете произошла стрельба, в результате которой серьезные проникающие ранения получил 30-летний мужчина.

Об этом пишет 7kanal.

На место инцидента вызвали парамедиков Службы скорой помощи (МАДА). Один из них рассказал, что раненный лежал на земле без сознания, у него не было пульса. Его быстро госпитализировали в Английскую больницу, выполняя по пути сердечно-легочную реанимацию. Врачи оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое.

На месте работает полиция, которая выясняет обстоятельства происшествия. О задержании подозреваемых пока информации не поступало.

«Курсор» писал ранее, что в среду, 11 января, в Петах-Тикве произошла стрельба, в результате которой ранения получили двое мужчин. Полиция начала розыск подозреваемых.

Еще мы писали, что в Петах-Тикве на дороге произошла стрельба, в ходе которой ранение получил молодой мотоциклист. Мужчина в возрасте 20 лет получил ранения средней степени тяжести, но был в сознании. На место инцидента вызвали бригаду медиков, которая оказала пострадавшему первую помощь.

Напомним, что 5 января на заправке в Ришон ле-Ционе в результате стрельбы был серьезно ранен 60-летний мужчина. Полиция разыскивает лиц, совершивших преступление.