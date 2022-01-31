Владелец отеля в Яффо тайно снимал постояльцев на скрытую камеру

Полиция Израиля уже задержала подозреваемого. Житель Холона является владельцем небольшой гостиницы, в номерах которой были установлены камеры и средства для прослушивания.

Полиция задержала 37-летнего мужчину, который подозревается в тайной видеосъемке пар, останавливающихся в его небольшом отеле в Яффо. Задержание произошло 31 января.

Полиция провела ряд следственных действий для того, чтобы проверить, действительно ли в номерах установлены средства для записи видео, которые документировали происходящее и сохраняли на карту памяти.

После этого подозреваемого вызвали на допрос. Уже там ему объявили об аресте. Полиция будет просить суд продлить его пребывание под стражей.

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