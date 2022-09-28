Возвращались с Умани: в ДТП в Молдове пострадали девять израильтян

На место происшествия приехала «скорая» помощь и госпитализировала пострадавших в медицинское учреждение. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

Сегодня, 28 сентября, в Молдове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 9 израильтян.

Об этом сообщает издание Srugim.

Граждане Израиля возвращались домой из украинского города Умань, где праздновали Рош ха-Шана. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение «Мадина», где им оказывается необходимая помощь.

Генеральный директор компании PassportCard, которая выдала израильтянам страховой полис, сообщил, что с момента получения отчета об аварии он находится в постоянном контакте с пострадавшими. Он отметил, что компания окажет любую помощь, которая им понадобится.

«Курсор» писал ранее, что недавно в Грузии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое граждан Израиля. Одной из погибшей оказалась 36-летняя Алина Уманская из Нагарии. У нее остался муж, двое близнецов в возрасте 9,5 лет и дочь в возрасте 4,5 лет.

Еще мы писали, что 27 сентября, на шоссе № 90 между перекрестком А-Арава и мошавом Эйн-Хацева произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, еще двое получили травмы разной степени тяжести.

Напомним, что на территории местного совета Джулис в результате дорожного инцидента пострадал 55-летний мужчина.