Автомобильный теракт в Биньямине: первые кадры и подробности

ЦАХАЛ заявил, что им известно об этом инциденте, и они расследуют мотивы преступника.

По словам военных и медиков, в результате автомобильного теракта серьезно ранена 20-летняя израильтянка.

Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что оказала помощь 20-летней женщине после того, как ее сбила палестинская машина у въезда в Мигрон к северу от Иерусалима.

МАДА сообщило, что пострадавшая была в полном сознании. В службе «Спасатели без границ» добавили, что она находится в тяжелом состоянии.

פיגוע דריסה בבנימין: מחבל האיץ — ופגע בבת 20, מצבה קשה; שוטרים פתחו במצוד ונטרלו את המחבלhttps://t.co/D6jyCA6vWo

צילום: איחוד הצלה pic.twitter.com/cAsbGeU5Zf — החדשות — N12 (@N12News) November 29, 2022

Женщина получила травмы средней степени тяжести. Ее эвакуировали с места происшествия для оказания дальнейшей медицинской помощи.

Предполагаемый нападавший был застрелен после непродолжительной погони. Видео:

תיעוד המרדף אחר המחבל >> pic.twitter.com/4lV5L8MFmD — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) November 29, 2022

Силы обороны Израиля заявили, что расследуют инцидент, но не предоставили дополнительных подробностей.

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир прокомментировал приговор солдату, напавшему на активиста в Хевроне.

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