Автомобильный теракт в Биньямине: первые кадры и подробности

11:16, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: Nati Shohat/Flash90

ЦАХАЛ заявил, что им известно об этом инциденте, и они расследуют мотивы преступника.

По словам военных и медиков, в результате автомобильного теракта серьезно ранена 20-летняя израильтянка.

Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что оказала помощь 20-летней женщине после того, как ее сбила палестинская машина у въезда в Мигрон к северу от Иерусалима.

МАДА сообщило, что пострадавшая была в полном сознании. В службе «Спасатели без границ» добавили, что она находится в тяжелом состоянии.

Женщина получила травмы средней степени тяжести. Ее эвакуировали с места происшествия для оказания дальнейшей медицинской помощи.

 

Предполагаемый нападавший был застрелен после непродолжительной погони. Видео:

Силы обороны Израиля заявили, что расследуют инцидент, но не предоставили дополнительных подробностей.

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир прокомментировал приговор солдату, напавшему на активиста в Хевроне.

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