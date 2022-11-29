Автомобильный теракт в Биньямине: первые кадры и подробности

По словам военных и медиков, в результате автомобильного теракта серьезно ранена 20-летняя израильтянка.
Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что оказала помощь 20-летней женщине после того, как ее сбила палестинская машина у въезда в Мигрон к северу от Иерусалима.
МАДА сообщило, что пострадавшая была в полном сознании. В службе «Спасатели без границ» добавили, что она находится в тяжелом состоянии.
Женщина получила травмы средней степени тяжести. Ее эвакуировали с места происшествия для оказания дальнейшей медицинской помощи.
Предполагаемый нападавший был застрелен после непродолжительной погони. Видео:
Силы обороны Израиля заявили, что расследуют инцидент, но не предоставили дополнительных подробностей.
Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир прокомментировал приговор солдату, напавшему на активиста в Хевроне.
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