Суд Тель-Авива обязал Яира Нетаниягу выплатить 250 тысяч шекелей

Окружной суд отклонил апелляцию сына бывшего премьер-министра Нетаниягу по делу о клевете, поданному бывшим редактором Walla Ави Алкалаем.

Окружной суд Тель-Авива отклонил апелляцию Яира Нетаниягу на приговор мирового суда по иску о клевете, поданному против него Ави Алкалаем, бывшим старшим редактором газеты Walla.

Мировой суд обязал Яира выплатить Ави Алкалаю компенсацию в размере 250 тысяч шекелей. После отклонения апелляции Нетаниягу будет обязан выплатить Алкалаю дополнительное финансирование судебных издержек в размере около 30 тысяч шекелей. Общая сумма выплат, которые Яир должен будет сделать Алкалаю, составила около 400 тысяч шекелей.

Напомним, Ави Алкалай, являющийся свидетелем по одному из дел против Биньямина Нетаниягу, утверждал, что Нетаниягу-младший делал перепосты публикаций, содержащих ложную информацию об истце.

Теперь Яир Нетаниягу намерен подать апелляцию в Верховный суд на приговор.

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