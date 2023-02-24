БАГАЦ рассмотрит апелляцию по делу о «разумности» назначения Бен-Гвира

Генеральный прокурор не ответила на апелляцию, потому что сам Биньямин Нетаниягу не дал ей объяснения, почему назначение действительно было разумным.

БАГАЦ рассмотрит апелляцию на «разумность» назначения депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира министром национальной безопасности после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу и генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара не представили ответ на апелляцию после запроса и получения пяти отсрочек.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Суд назначит дату слушания «в ближайшее время», и ответчики должны будут ответить за 10 дней до него, постановил судья Высокого суда Ицхак Амит.

Майкл Шемеш из KAN ранее на этой неделе сообщил, что причина, по которой генеральный прокурор не ответила на апелляцию, заключалась в том, что сам Нетаниягу по неясным причинам не дал ей объяснения, почему назначение действительно было разумным.

Апелляция была подана 26 декабря тремя гражданами и общественной организацией, еще до того, как Бен-Гвир был официально приведен к присяге в качестве министра. Согласно апелляции, назначение Бен-Гвира «крайне необоснованно» из-за того, что он был «серийным нарушителем общественного порядка» и что он по-прежнему придерживался экстремистских и расистских взглядов, создавая «ложное впечатление», что он стал более умеренный.

В апелляция также содержатся обвинения в адрес Нетаниягу в том, что он недостаточно подумал о последствиях такого назначения.

Решение о проведении слушаний против назначения Бен-Гвира было принято на следующий день после того, как «Закон Дери», призванный восстановить председателя ШАС Арье Дери на посту министра, прошел предварительное чтение в зале Кнессета.

Ранее Курсор писал, что СМИ сообщали о том, что Нетаниягу отказывается защищать назначение Бен-Гвира в суде. Юридический советник правительства, как сообщается, была вынуждена запросить пятую отсрочку в представлении ответа государства на назначение Итамара Бен-Гвира министром национальной безопасности.

Нетаниягу проводит кампанию против силовых структур Бен-Гвира в Восточном Иерусалиме – СМИ. Глава правительства мог вмешаться в деятельность лидера «Оцма Иегудит».

Курсор также сообщал, что глава ШАБАКа выступил с серьезным предупреждением в адрес Бен-Гвира: в СМИ выразили удивление. Глава ШАБАКа предупредил Бен-Гвира, что он подстрекает к насилию в Восточном Иерусалиме.