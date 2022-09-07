БАГАЦ требует правительство объяснить, почему Мазуза нельзя назначить лишь временно

18:25, Сегодня
Новости Израиля
верховный суд/багац фото
Фото: Oren Ben Hakoon/POOL

БАГАЦ обязал правительство объяснить свое решение касаемо того, почему назначение Мени Мазуза на должность главы консультативной комиссии по утверждению кандидатур на важные государственные должности нельзя сделать временным.

БАГАЦ обратился к правительству с предложением касаемо назначения Мазуза временным главой комиссии лишь для утверждения начальника генштаба. Однако, это предложение было отклонено юридическим советником правительства Гали Бахарав-Миара, а сам Мазуз сказал, что не согласен занимать должность меньше, чем полный срок.

Об этом сообщает издание «Детали«.

В общественной организации «Лави» потребовали отмены назначения Мезуза, бывшего судьи и юридического советника правительства, потому что это сделало переходное правительство перед выборами. В правительстве обратились к судьям касаемо подобных назначений и сказали, что это является прерогативой политического руководства.

Представитель также сказал, что комиссия под председательством Мазуза должна проверять кандидатов на семь высокопоставленных и ответственных должностей, среди которых глава Моссада, начальник генштаба, глава ШАБАКа и другие, назначающиеся без конкурса или конкурсной комиссии.

«Комиссия является совещательным органом, она не занимается подбором кандидатов на должности, не является назначающим органом, а полномочия по принятию решения о назначении возложены только на политический эшелон», – заявили в правительстве.

БАГАЦ рассмотрел ходатайство «Лави», и решил обязать правительство объяснить свое решение в течение недели.

Ранее журналисты получили информацию, что партии харедим почти достигли соглашения о совместном участии в выборах.

Также «Курсор» сообщал, что Гидеон Саар резко раскритиковал Ликуд и заявил, что партия «отравляет общественность» и хочет «полной политизации» судебной системы.

Помимо этого, Биньямин Нетаниягу сказал, что у Бени Ганца нет шансов для формирования следующего правительства Израиля.

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Автор материала:
Рами Мадрих
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