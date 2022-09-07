БАГАЦ требует правительство объяснить, почему Мазуза нельзя назначить лишь временно

БАГАЦ обязал правительство объяснить свое решение касаемо того, почему назначение Мени Мазуза на должность главы консультативной комиссии по утверждению кандидатур на важные государственные должности нельзя сделать временным.

БАГАЦ обратился к правительству с предложением касаемо назначения Мазуза временным главой комиссии лишь для утверждения начальника генштаба. Однако, это предложение было отклонено юридическим советником правительства Гали Бахарав-Миара, а сам Мазуз сказал, что не согласен занимать должность меньше, чем полный срок.

Об этом сообщает издание «Детали«.

В общественной организации «Лави» потребовали отмены назначения Мезуза, бывшего судьи и юридического советника правительства, потому что это сделало переходное правительство перед выборами. В правительстве обратились к судьям касаемо подобных назначений и сказали, что это является прерогативой политического руководства.

Представитель также сказал, что комиссия под председательством Мазуза должна проверять кандидатов на семь высокопоставленных и ответственных должностей, среди которых глава Моссада, начальник генштаба, глава ШАБАКа и другие, назначающиеся без конкурса или конкурсной комиссии.

«Комиссия является совещательным органом, она не занимается подбором кандидатов на должности, не является назначающим органом, а полномочия по принятию решения о назначении возложены только на политический эшелон», – заявили в правительстве.

БАГАЦ рассмотрел ходатайство «Лави», и решил обязать правительство объяснить свое решение в течение недели.

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