БАГАЦ требует правительство объяснить, почему Мазуза нельзя назначить лишь временно

БАГАЦ обратился к правительству с предложением касаемо назначения Мазуза временным главой комиссии лишь для утверждения начальника генштаба. Однако, это предложение было отклонено юридическим советником правительства Гали Бахарав-Миара, а сам Мазуз сказал, что не согласен занимать должность меньше, чем полный срок.
Об этом сообщает издание «Детали«.
В общественной организации «Лави» потребовали отмены назначения Мезуза, бывшего судьи и юридического советника правительства, потому что это сделало переходное правительство перед выборами. В правительстве обратились к судьям касаемо подобных назначений и сказали, что это является прерогативой политического руководства.
Представитель также сказал, что комиссия под председательством Мазуза должна проверять кандидатов на семь высокопоставленных и ответственных должностей, среди которых глава Моссада, начальник генштаба, глава ШАБАКа и другие, назначающиеся без конкурса или конкурсной комиссии.
«Комиссия является совещательным органом, она не занимается подбором кандидатов на должности, не является назначающим органом, а полномочия по принятию решения о назначении возложены только на политический эшелон», – заявили в правительстве.
БАГАЦ рассмотрел ходатайство «Лави», и решил обязать правительство объяснить свое решение в течение недели.
Ранее журналисты получили информацию, что партии харедим почти достигли соглашения о совместном участии в выборах.
Также «Курсор» сообщал, что Гидеон Саар резко раскритиковал Ликуд и заявил, что партия «отравляет общественность» и хочет «полной политизации» судебной системы.
Помимо этого, Биньямин Нетаниягу сказал, что у Бени Ганца нет шансов для формирования следующего правительства Израиля.