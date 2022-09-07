Партии харедим почти достигли соглашения о совместном участии в выборах — СМИ

Источники из фракций «Дегель ха-Тора» и «Агудат Исраэль» сообщили о прогрессе в достижении соглашения относительно главного препятствия на пути к совместному участию в предстоящих выборах.

Две фракции в течение нескольких лет баллотировались как единый список, партия «Яадут а-Тора», но недавние разногласия поставили под вопрос их дальнейшее сотрудничество. Накануне стало известно, что источники в «Агудат Исраэль» считают, что «Дегель ха-Тора» решит баллотироваться в Кнессет самостоятельно.

Согласно отчету, хасидская Белз не присоединится к плану Министерства образования до выборов, а после выборов для нее будет найден бюджет, чтобы условия работы ультраортодоксальных учителей были сопоставимы с условиями работы других учителей.

Согласно источникам в «Агудат Исраэль», если «Ликуд» и депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу получат 61 место в Кнессете и сформируют правительство, то бюджет для этих изменений будет создан посредством организованного плана.

Один из вопросов, который еще не решен, заключается в том, что произойдет, если возглавляемый «Ликудом» блок не получит 61 место в Кнессете, и позволит ли независимая образовательная система харедим школам Белза для мальчиков вступить в ее ряды в соответствии с их первоначальным требованием.

Отмечается, что этот вопрос будет решен в ближайшее время, что проложит путь к соглашению о совместной кампании и предотвратит потерю голосов правым блоком.

Ранее Курсор писал, что Либерман критикует партию харедим: Они хотят субсидий за счет среднего класса. Министр финансов Авигдор Либерман раскритиковал партию ШАС за ее предвыборную кампанию под названием «Мы жаждем перемен».

Кроме этого, опрос показал, что правый блок теряет силу. Новые выборы все ближе, но пока ни один блоков не получает необходимого большинства для формирования правительства.

Согласно опросу, Бен-Гвир получает больше поддержки населения. Стало известно, что только 48% респондентов не хотят видеть его на посту министра.

Стало известно, что может помочь Нетаниягу получить необходимое большинство. 1 ноября в Израиле пройдут очередные выборы в Кнессет, пока что ни один блок не получает большинства, но все может измениться.

Ранее «Курсор» писал слова Либермана: «Если Нетаниягу получит 61 место в Кнессете — будет катастрофа для Израиля». Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что не войдет в состав правительства с бывшим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу («Ликуд»).

Курсор сообщал, что Нир Орбах рассказал, какой союз партий может спасти правый блок на выборах. Нир Орбах рассказал, что может помочь правому блоку получить необходимое большинство в Кнессете.