БАГАЦ утвердил браки, заключенные через видеосвязь

БАГАЦ постановил, что отныне Управление регистрации населения обязано регистрировать пары, которые заключили брак по видеосвязи.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни».

В вердикте сказано, что государство обязано зарегистрировать брак, даже если пара заключила его дистанционно (при помощи видеоконференции) в странах, где является законным. Также пара должна получить заверенное должным образом свидетельство о бракосочетании от местных органов власти.

Ранее мы писали, что в прошлом году граждане Израиля стали меньше заключать браки, но рождаемость детей в стране увеличилась.

Также «Курсор» сообщал, что десятки тысяч израильтян вышли на улицы, участвуя в процессиях в честь празднования Пурима.

Помимо этого стало известно, сколько израильских женщин занимают руководящих постов в бизнесе.