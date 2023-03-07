БАГАЦ утвердил браки, заключенные через видеосвязь

БАГАЦ постановил, что отныне Управление регистрации населения обязано регистрировать пары, которые заключили брак по видеосвязи.
Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни».
В вердикте сказано, что государство обязано зарегистрировать брак, даже если пара заключила его дистанционно (при помощи видеоконференции) в странах, где является законным. Также пара должна получить заверенное должным образом свидетельство о бракосочетании от местных органов власти.
Ранее мы писали, что в прошлом году граждане Израиля стали меньше заключать браки, но рождаемость детей в стране увеличилась.
Также «Курсор» сообщал, что десятки тысяч израильтян вышли на улицы, участвуя в процессиях в честь празднования Пурима.
Помимо этого стало известно, сколько израильских женщин занимают руководящих постов в бизнесе.