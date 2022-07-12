Байден или Трамп: новый опрос показал, кому израильтяне доверяют больше

Израильский институт демократии узнал благодаря новому опросу, что большинство израильтян (54%) не верят, что Байден будет учитывать интересы Израиля.

Из опрошенных израильтян 61% заявили, что они уверены в том, что Байден поступает правильно в отношении мировой политики, в то время как три года назад в Трампе были уверены 71%.

Израильтяне также с меньшей охотой описывают Байдена как «сильного лидера» или «харизматичного», но так де, как и Трампа, называют Байдена «высококвалифицированным» и «заботящимся о простых людях» президентом.

Вдвое больше израильтян (42%) считали Трампа опасным, чем Байдена сейчас (21%).

В отдельном опросе Израильский институт демократии обнаружил, что большинство израильтян (54%) не верят, что Байден будет учитывать интересы Израиля при формировании отношений между Израилем и США, а 37% доверяют ему. Большинство избирателей левых и центристских партий доверяют Байдену, в то время как группа, которая меньше всего ему доверяет, — это избиратели ультраортодоксальных партий.

По данным Pew, израильские евреи почти в два раза сильнее, чем арабы-израильтяне, доверяют Байдену: 65% и 34% соответственно. Светские евреи-израильтяне с вероятностью около 80% доверяют Байдену, по сравнению с 58% тех, кто придерживается религиозных традиций, и 50% харедим и других ортодоксальных евреев-израильтян.

Подавляющее большинство израильтян (89%) и американцев (74%) считают, что отношения между странами находятся в хорошем состоянии. Почти столько же израильтян (83%) положительно относятся к США, но только чуть более половины (55%) американцев говорят то же самое об Израиле.

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