Палестинские активисты обещают Байдену «горячий» прием в Рамалле

Запланированная акция протеста на площади Аль-Манара в Рамалле осудит «унизительную политику Байдена в отношении палестинского вопроса».

Палестинские активисты призвали провести в четверг акцию протеста в Рамалле против визита президента США Джо Байдена в Рамаллу и встречи в Вифлееме с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Акция протеста, запланированная на 18:00 на площади Аль-Манара в Рамалле, будет проведена, чтобы выразить «неприятие унизительной политики Байдена в отношении палестинского вопроса» и «явную предвзятость» Вашингтона в пользу Израиля.

#Palestinian activists have called for holding a protest in Ramallah on Thursday against #US President @JoeBiden’s visit to Ramallah.https://t.co/B1DPbeMLzH — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 12, 2022

Плакат, опубликованный палестинскими активистами в социальных сетях, осуждает США как «голову змеи» и гласит: «Америка не освобождает людей, а только порабощает их».

Палестинское руководство не возлагает больших надежд на визит Байдена в регион, заявил в понедельник палестинский чиновник в Рамалле, добавив, что визит в основном направлен на создание нового альянса для противостояния Ирану.

Палестинское руководство не получило никаких заверений в том, что администрация Байдена выполнит свои обещания палестинцам, заявил чиновник изданию The Jerusalem Post.

«Палестинский вопрос не стоит на первом месте в повестке дня Байдена, — сказал чиновник. — Игнорирование палестинского вопроса только усилит напряженность и подорвет безопасность и стабильность в регионе».

Чиновник повторил требование палестинцев вновь открыть консульство США в Иерусалиме и исключить ООП из списка иностранных террористических организаций.

Он также призвал администрацию Байдена подтвердить свою приверженность решению о создании двух государств и работать над возобновлением зашедших в тупик мирных переговоров между Израилем и палестинцами.

Ранее Курсор писал, что в Израиле могут ввести масочный режим в помещениях.