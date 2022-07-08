В Израиле могут ввести масочный режим в помещениях

Глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, профессор Салман Зарка призвал общественность носить маски для лица, находясь в закрытых помещении, и сказал, что официальные лица встретятся в ближайшие дни, чтобы рассмотреть вопрос о том, чтобы ввести обязательный масочный режим в помещениях, поскольку число новых случаев заражения вирусом продолжает расти.

Зарка сказал, что увеличение числа пациентов, серьезно больных COVID-19, делает ношение масок в помещении крайне важным, подчеркнув необходимость защиты пожилых людей и групп риска.

Зарка сказал, что если число тяжелобольных и госпитализированных пациентов продолжит расти, необходимо будет сделать обязательным ношение масок в закрытых помещениях. Он отметил, что, по его профессиональному мнению, маски для лица уже должны быть обязательными в помещении.

Израиль отменил свои требования к маскам для лица в помещении в апреле после того, как сделал их обязательными почти на два года, за исключением двухнедельного периода в 2021 году.

Зарка сказал, что шестая волна инфекций, которую страна пережила с начала пандемии в начале 2020 года, вызвана вариантом Omicron: «Этот вариант более заразен; это очень заразно».

Он сказал, что более 90% госпитализированных с COVID-19 старше 60 лет «должны носить маски» в закрытых помещениях. Он также призвал общественность к осторожности при посещении пожилых людей и посоветовал сдать анализ на антиген перед такими визитами.

По его словам, новый высокоинфекционный вариант был недавно обнаружен в Индии, поэтому он призывает всех тех, кто возвращается из-за границы, пройти ПЦР-тест. Он сказал, что министерство, в частности, просило тех, кто возвращается из Индии или Африки, пройти ПЦР-тест, хотя в мае министерство отменило обязательное послеполетное тестирование.

В связи с этим министерство здравоохранения заявило, что его генеральный директор Нахман Эш поддержал рекомендацию группы экспертов сделать вакцины доступными для детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. В настоящее время вакцины предлагаются только в возрасте 5 лет и старше.

Курсор писал ранее, что по словам Моше Фейглин, израильтяне младше 30 лет должны избегать вакцины от COVID-19 «как огня».

Также Курсор сообщал, что в Израиле вводят новую COVID-политику для возвращающихся в страну граждан. Новая политика вводится на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в Израиле.

В Израиле утвердили правила самостоятельного тестирования на COVID-19. Комитет Кнессета по здравоохранению утвердил правила, признающие самостоятельные тесты на антиген и ПЦР, проводимые не выходя из дома или в специальных центрах тестирования на COVID-19.

Наша редакция писала, что израильские ученые выяснили, как появляются новые варианты COVID-19. Новое израильское исследование показывают, что у пациентов с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими инфекциями COVID, возникают мутировавшие варианты.

Также сообщалось о девяти симптомах Омикрона, поражающих полностью вакцинированных.

Напомним, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.