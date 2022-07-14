Байден не пожал руки Лапиду и министрам в Израиле: представитель США озвучил важную деталь

Президент США Джо Байден не пожал руки израильским министрам и депутатам, которые приветствовали его по прибытии в аэропорт Бен-Гурион.

Высокопоставленный американский чиновник опроверг распространившиеся в сети сообщения СМИ о том, что Вашингтон отправил израильским министрам директиву о том, чтобы они не ожидали рукопожатий от президента США Джо Байдена на церемонии встречи в аэропорту Бен-Гурион.

«Мы никогда не давали таких указаний», — сказал чиновник.

Вместо рукопожатия Байден и Лапид поприветствовали друг друга «кулак о кулак», хотя президент США позже пожал руки некоторым министрам и Нетаниягу.

Белый дом предположил, что на поведение Байдена повлиял COVID-протокол. В настоящее время приняты «меры предосторожности», чтобы «обезопасить его и всех нас», заявила журналистам пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, также комментируя: «Мы пытаемся свести к минимуму контакты, насколько это возможно».

Но другие аналитики предположили, что директива, о которой сообщают ивритоязычные СМИ, была введена в действие для того, чтобы Байдену не пришлось пожимать руку наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману позже на этой неделе в Джидде.

США стремятся осторожно улучшить отношения с Эр-Риядом после того, как Байден поклялся во время своей кампании относиться к королевству Персидского залива как к «изгою» из-за его нарушений прав человека

Напомним, что президент США Джо Байден объявит, что к концу 2023 года палестинским сотовым компаниям в Иудее, Самарии и в секторе Газа будет разрешено подключаться к сетям четвертого поколения, заявил в среду высокопоставленный чиновник администрации.

Ранее Курсор писал, что Байден посетил выставку оборонных технологий Израиля.