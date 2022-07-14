Байден сделает важное объявление для палестинцев: в ПА настроены скептически

Высокопоставленный чиновник США сказал, что доступ к 4G для палестинцев будет развернут в Иудее, Самарии и в Газе к концу 2023 года.

Президент США Джо Байден объявит, что к концу 2023 года палестинским сотовым компаниям в Иудее, Самарии и в секторе Газа будет разрешено подключаться к сетям четвертого поколения, заявил в среду высокопоставленный чиновник администрации.

Эта инициатива будет одним из нескольких «важных заявлений» по расширению экономических возможностей Палестины, которые Байден сделает в пятницу после встречи с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом в Вифлееме на третий день его четырехдневной поездки в Израиль, сказал высокопоставленный чиновник во время брифинга с журналистами в среду.

Но министр связи ПА Исхак Сидр сказал The Times of Israel, что его не тронуло запланированное объявление и что оно даже не было согласовано с Рамаллой.

«Я был министром более трех лет, и все, что мы слышали, это то, что 4G когда-то появится, — сказал Сидр. — Все, что мы слышим, — это просто обещания».

Сидр напомнил, что министр обороны Израиля Бени Ганц сказал Аббасу во время их встречи в сентябре прошлого года, что он готов продвигать эту инициативу. Иерусалим никогда публично не комментировал это заверение, но два месяца спустя уведомил Рамаллу, что действительно доведет дело до конца.

«С тех пор ничего не произошло, и в некотором смысле мы откатились назад», — сказал Сидр.

Ранее Курсор писал, что Байден посетил выставку оборонных технологий Израиля.