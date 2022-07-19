Байден передал неожиданное послание Юваль Даян, отказавшейся пожать ему руку

Посол США в Израиле Томас Найдс передал послание Юваль Даян от имени президента Джо Байдена после скандала с рукопожатием. Президент поблагодарил ее за то, что она осталась верна своим убеждениям.

Посол США Томас Найдс прислал израильтянке Юваль Даян видео касаемо ее выступления перед президентом США с песней «Let It Be».

Он от имени Байдена поблагодарил ее за музыкальный номер и сказал, что президент США Байден высоко ценит, что она верна своей религии и образу жизни.

סערת לחיצת היד | שגריר ארה"ב ליובל דיין: ביידן היה אסיר תודה שהיית נאמנה לאמונה שלך@shani_na pic.twitter.com/TexY9zmOGX — כאן חדשות (@kann_news) July 19, 2022

Как вы помните, на церемонии вручения Байдену Президентской медали выступили певцы Юваль Даян и Ран Данкер. Президент Байден, которому очень понравилось шоу, встал в конце, чтобы поблагодарить артистов. Сначала он тепло пожал руку Данкеру, затем подошел к певице Юваль Даян и протянул руку, но она отказалась от рукопожатия по религиозным соображениям. Рука Байдена так и осталась протянутой в воздухе. После этого в сети разгорелся скандал.

Напомним, что, вернувшись в Вашингтон после своего первого турне по Ближнему Востоку, президент США Джо Байден написал в Твиттере, что США «будут продолжать поддерживать интеграцию Израиля в регион».

Также сообщалось, что Байден рассказал Аббасу, что может помочь продвинуть дело палестинцев. Президент США Джо Байден «доказал» главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу, когда они встретились ранее сегодня в Бейт-Лехеме, что интеграция Израиля в регион может «усилить» прогресс на палестинском направлении.