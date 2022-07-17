Байден: Мы продолжим поддерживать интеграцию Израиля в регионе

Американский лидер заверил всех, что Соединенные Штаты Америки приверженны интеграции Израиля в ближневосточный регион. Также он подчеркнул важность мира между Израилем и ПА.

Вернувшись в Вашингтон после своего первого турне по Ближнему Востоку, посетив Израиль и Саудовскую Аравию, президент США Джо Байден написал в Твиттере, что США «будут продолжать поддерживать интеграцию Израиля в регион».

Также, по заявлению Байдена, США продолжат «поддерживать усилия по заключению прочного мира между государством и Израиля и палестинского народа».

«Мы будем продолжать поддерживать интеграцию Израиля в регионе и поддерживать усилия по проведению переговоров о прочном мире между Государством Израиль и палестинским народом, который позволит обоим народам жить бок о бок в мире и безопасности».