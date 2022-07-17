Байден: Мы продолжим поддерживать интеграцию Израиля в регионе

Вернувшись в Вашингтон после своего первого турне по Ближнему Востоку, посетив Израиль и Саудовскую Аравию, президент США Джо Байден написал в Твиттере, что США «будут продолжать поддерживать интеграцию Израиля в регион».
Также, по заявлению Байдена, США продолжат «поддерживать усилия по заключению прочного мира между государством и Израиля и палестинского народа».
«Мы будем продолжать поддерживать интеграцию Израиля в регионе и поддерживать усилия по проведению переговоров о прочном мире между Государством Израиль и палестинским народом, который позволит обоим народам жить бок о бок в мире и безопасности».
Курсор ранее писал, что в сети показали, как Байден прощался с израильскими лидерами перед отлетом в Саудовскую Аравию. Президент США Джо Байден вылетел из аэропорта Бен-Гурион, официально направляясь в Саудовскую Аравию. Премьер-министр Яир Лапид произнес короткие слова благодарности Байдену с взлетно-посадочной полосы.
Также сообщалось, что Байден рассказал Аббасу, что может помочь продвинуть дело палестинцев. Президент США Джо Байден «доказал» главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу, когда они встретились ранее сегодня в Бейт-Лехеме, что интеграция Израиля в регион может «усилить» прогресс на палестинском направлении.
Кроме того, бывший посол США в ООН раскритиковала подход Байдена к Ирану. По словам Никки Хейли, то, что делает администрация Байден — это пощечина Израилю и тем арабским странам на Ближнем Востоке, которые являются американскими союзниками.уу