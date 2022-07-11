Байден посетит Яд ва-Шем и встретится с пережившими Холокост

Израильский национальный мемориал Холокоста Яд ва-Шем в среду посетит президент Джо Байден в сопровождении главы музея и официальных представителей США и Израиля.

Президент США Джо Байден во время своего визита в Иерусалим намерен посетить музей Яд ва-Шем, Всемирный центр памяти жертв Холокоста.

Это мероприятие запланировано на среду, 13 июля. Президента США будет сопровождать глава Яд ва-Шем Дани Даян.

Также в этом важнейшем событии участвуют президент Ицхак Герцог, премьер-министр Яир Лапид, государственный секретарь США Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, специальный посланник США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом посол Дебора Липстадт и раввин Исраэль Меир Лау, переживший Холокост, председатель Совета Яд ва-Шем.

Визит запланирован на 18:00 и будет включать встречу с двумя выжившими жертвами Холокоста — Риной Квинт иГитой Цикович.

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Также мы информировали, что перед визитом Байдена в Тель-Авиве вывесили флаги ПА. Запланированный на 13 июля приезд американского президента внес множество изменений в жизнь Израиля. Также в понедельник в Тель-Авиве заметили вывешенные рядом с израильским флаги ПА.

«Курсор» сообщал, что Байден примет участие в церемонии открытия Маккабиады.