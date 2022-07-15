Лапид: Саудовская Аравия сделала первый официальный шаг к нормализации

После того, как президент США Джо Байден вылетел из аэропорта Бен-Гурион, официально направляясь в Саудовскую Аравию, премьер-министр Яир Лапид пообщался с прессой.

Премьер-министр Яир Лапид сказал, что решение Саудовской Аравии открыть свое воздушное пространство для израильских рейсов является «первым официальным шагом» более широкого дипломатического процесса по нормализации отношений с еврейским государством.

«Мы продолжим работать над этим с необходимой осторожностью», — сказал он в обращении к прессе, собравшейся в аэропорту Бен-Гурион, когда на заднем плане улетал борт Air Force One.

Этот шаг позволит рейсам в Восточную Азию и Австралию совершать более прямые рейсы, создавая «огромную экономию топлива, времени и средств — экономию, которая напрямую отразится на карманах израильтян и удешевит авиабилеты», — заявил он.

Он загадочно добавил, что двухдневная поездка Байдена также включала в себя «достижения, на которые уйдут годы, прежде чем мы сможем о них говорить».

Как ранее писал Курсор, наблюдая за пресс-конференцией Байдена и Аббаса из пресс-центра в отеле Intercontinental в Джидде, десятки саудовских репортеров вздохнули от разочарования, когда президент США изо всех сил пытался произнести имя их убитой коллеги Ширин Абу Акле.

Напомним, что Байден рассказал, когда США могут применить силу против Ирана.

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