Ганц поблагодарил Байдена за увеличение финансирования Железного купола

Ганц заявил, что военное сотрудничество в регионе включает «многие страны, которые видят необходимость в стабильности и развитии устойчивого мира».

Выступая перед президентом США Джо Байденом на демонстрации израильских систем ПВО, министр обороны Бенни Ганц поблагодарил его за финансирование «Железного купола».

«Под вашим правлением, уважаемый президент, сотрудничество в области безопасности в регионе активизировалось и расширилось беспрецедентным образом, и Израиль благодарен за это, а также за вашу поддержку в виде рекордной помощи США в области безопасности, которая включала миллиард долларов на «Железный купол», — сказал Ганц Байдену.

«Укрепление стабильности безопасности, которую Соединенные Штаты ведут в регионе, является условием как экономического развития, так и сохранения прав человека, и я уверен, что под вашим руководством и вместе со всеми органами безопасности США мы продолжим развивать ее во всех областях — воздушной, морской, наземной и кибернетической», — говорит Ганц.

Ранее Курсор писал, что Байден посетил выставку оборонных технологий Израиля. Президент США Джо Байден прибыл на демонстрационную площадку Министерства обороны в аэропорту, чтобы получить секретный брифинг от министра обороны Бенни Ганца и других представителей органов безопасности, включая начальника штаба ЦАХАЛа Авива Кохави.

Наша редакция писала, что посол США заявил, что Джо Байден всегда будет выступать за решение о двух государствах. Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что цель визита президента США Джо Байдена — подчеркнуть, почему американо-израильские отношения важны для израильтян и американцев, евреев, мусульман и христиан.