Байден встретится с Нетаниягу во время визита в Израиль: названа причина

Президент США встретится с лидером оппозиции, чтобы избежать видимости вмешательства в выборы в Израиле, заявил чиновник.

Президент США Джо Байден планирует встретиться с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу во время его визита в Израиль в следующем месяце, сообщил в субботу The Times of Israel чиновник, знакомый с этим вопросом.

Встреча не планировалась изначально, но была добавлена ​​в график Байдена после решения премьер-министра Нафтали Беннета распустить Кнессет, отправив Израиль обратно на выборы.

По словам чиновника, администрация Байдена хочет избежать впечатления, что она вмешивается в выборы в Израиле, и существует прецедент встречи президентов как с премьер-министром, так и с лидером оппозиции во время избирательной кампании.

Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид на прошлой неделе объявили о своем решении распустить кнессет 24-го созыва после всего лишь одного года пребывания у власти из-за их неспособности дольше сохранять свою узкую, политически разнообразную коалицию. Если все пойдет по плану, осенью в Израиле пройдут пятые общенациональные выборы менее чем за четыре года.

Ожидается, что Кнессет примет окончательный закон о своем роспуске в понедельник, а Лапид займет пост премьер-министра во вторник или среду, согласно субботним сообщениям.

По словам представителя США, Лапид встретит Байдена в израильском аэропорту Бен-Гурион 13 июля и проведет несколько встреч с президентом на протяжении всей поездки. Беннет также встретится с Байденом, с которым у него сложились отношения за последний год.

Считается, что Лапид и Байден встречались только однажды, в 2013 году, когда Лапид был министром финансов, а Байден был вице-президентом.

У Байдена и Нетаниягу давние отношения, хотя и с некоторыми политическими спорами. Нетаниягу враждовал с бывшим президентом США Бараком Обамой, при котором Байден занимал пост вице-президента.

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