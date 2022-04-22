Бангладешцы и пакистанцы вышли на протест против Израиля из-за беспорядков в Аль-Аксе

Возобновление насилия на Храмовой горе, которое также является священным для евреев, произошло, несмотря на то, что Израиль временно приостановил визиты евреев, которые палестинские арабы расценили как провокацию.

Тысячи членов исламистской группировки собрались в пятницу в столице Бангладеша Дакке в знак протеста против новых столкновений у мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Пропалестинский митинг также прошел в пятницу в Карачи, Пакистан.

Демонстранты в Дакке, кроме того, протестовали против недавнего насилия в Швеции с участием антимусульманской ультраправой группы.

Протестующие из консервативной группы Ислами Андолон Бангладеш, которая поддерживает введение исламского права в светской стране с мусульманским большинством, несли плакаты с надписью «Шведская полиция, позор, позор!» и «Остановить жестокость в мечети Акса».

#photos Demonstration in the capital of Bangladesh, Dhaka, in support of Al-Aqsa Mosque and in protest against the Israeli occupation's aggression on it pic.twitter.com/U8jK3J27kR — NewPress-en (@newpressen) April 22, 2022

Многие несли флаги Бангладеша и Палестины во время шествия. Бангладеш не имеет официальных дипломатических отношений с Израилем и поддерживает создание независимого палестинского государства.

Протестующие мирно прошли по улицам Дакки возле главной мечети страны Байтул Мокаррам после еженедельных пятничных молитв.

«Мы просим ОИК и мусульманские страны сыграть эффективную роль в борьбе с нищетой мусульман и диффамацией Корана», — сказал он. «Если правительство Бангладеш не предпримет никаких шагов в ОИК и ООН, мы придем к выводу, что они работают от имени Израиля», — сказал лидер «Исламского движения Бангладеш».

Ранее редакция нашего портала сообщала, что семь палестинцев арестованы за то, что бросили коктейли Молотова на Храмовую гору.