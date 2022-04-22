Бангладешцы и пакистанцы вышли на протест против Израиля из-за беспорядков в Аль-Аксе

Тысячи членов исламистской группировки собрались в пятницу в столице Бангладеша Дакке в знак протеста против новых столкновений у мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
Пропалестинский митинг также прошел в пятницу в Карачи, Пакистан.
Демонстранты в Дакке, кроме того, протестовали против недавнего насилия в Швеции с участием антимусульманской ультраправой группы.
Протестующие из консервативной группы Ислами Андолон Бангладеш, которая поддерживает введение исламского права в светской стране с мусульманским большинством, несли плакаты с надписью «Шведская полиция, позор, позор!» и «Остановить жестокость в мечети Акса».
Многие несли флаги Бангладеша и Палестины во время шествия. Бангладеш не имеет официальных дипломатических отношений с Израилем и поддерживает создание независимого палестинского государства.
Протестующие мирно прошли по улицам Дакки возле главной мечети страны Байтул Мокаррам после еженедельных пятничных молитв.
«Мы просим ОИК и мусульманские страны сыграть эффективную роль в борьбе с нищетой мусульман и диффамацией Корана», — сказал он. «Если правительство Бангладеш не предпримет никаких шагов в ОИК и ООН, мы придем к выводу, что они работают от имени Израиля», — сказал лидер «Исламского движения Бангладеш».
Ранее редакция нашего портала сообщала, что семь палестинцев арестованы за то, что бросили коктейли Молотова на Храмовую гору.