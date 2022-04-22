На Храмовой горе звучат призывы бомбить Израиль

Сегодня утром на Храмовой горе в Иерусалиме возобновились беспорядки. Арабские погромщики вступили в противостояние с правоохранителями, атаковав их камнями и бутылками с коктейлями Молотова.

Беспорядки на Храмовой горе продолжаются. И вот в сети появилось очередное видео, на котором видно, как толпа арабов скандирует антиизраильские лозунги и призывает бомбить еврейское государство.

Видео показали на телеграм-канале Израильские трудовые будни.

«Храмовая гора. Призывы бомбить Тель-Авив и освобождать Палестину от евреев, всё это под флагами Хамаса и ПА», — подписали видео на телеграм-канале.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что семь палестинцев арестованы за то, что бросили коктейли Молотова на Храмовую гору.

Также Курсор писал, что вчера также произошли новые столкновения между полицией и палестинскими арабами на Храмовой горе.

Еще напомним, что 20 верующих пострадали из-за вчерашних столкновений на Храмовой горе.