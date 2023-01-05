Банк Hapoalim поддержит малый бизнес субсидированными кредитами

Клиенты из малого бизнеса с годовым оборотом менее 25 миллионов шекелей смогут получить кредиты до 100 тысяч шекелей на льготных условиях.

Банк Hapoalim намерен предложить самозанятым клиентам с годовым оборотом менее 25 миллионов шекелей кредит на выгодных условиях.

Малый бизнес сможет получить ссуду до 100 тысяч шекелей на срок до 60 месяцев.

Последнее повышение ставки Банком Израиля отразилось в еще одном предложении от банка Hapoalim, которое касалось ипотечных кредитов. В ноябре Hapoalim разрешил клиентам продлевать основные условия ипотечных кредитов, сохранив при этом остальные условия исходного кредита. А на этой неделе банк Hapoalim объявил, что компенсирует повышение процентной ставки Банка Израиля (на 0,5%) по ипотечным кредитам клиентам, отвечающим определенным критериям.

Сейчас банк запустил фонд субсидирования кредитов для малого бизнеса.

В рамках действия этого фонда клиенты из малого бизнеса с годовым оборотом менее 25 миллионов шекелей могут получить кредиты до 100 тысяч шекелей от фонда на срок до 60 месяцев с льготным периодом в шесть месяцев. Основная ставка кредита составляет 1,5%, что ниже ставки для сопоставимых кредитов других банков.

Получение кредита осуществляется путем подачи специальной цифровой заявки на веб-сайте банка до конца марта 2023 года.

Ранее Курсор сообщал, как банк Hapoalim защитит ипотечные счета клиентов после повышения ставки Банком Израиля.

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