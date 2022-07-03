Банк Израиля планирует в понедельник повысить процентную ставку на 50 пунктов

Рекордное увеличение инфляции на фоне напряженной ситуации на рынке труда вынуждают Банк Израиля в третий раз за год ввести повышение основной процентной ставки. Ожидается, что в июле ее повысят на 0,50%, а в следующем году ставки достигнут уровня в 3%.

Растущая инфляция при увеличивающемся разрыве ставок с центральными банками других стран подталкивают Банк Израиля к третьему повышению ставки в этом году.

Опасения рецессии в экономике и политическая неопределенность в Израиле не способствуют повышению процентной ставки. Однако эксперты прогнозируют, что на завтрашнем заседании монетарного комитета Банка Израиля управляющий Амир Ярон сообщит о необходимости повысить процентную ставку для сдерживания растущей инфляции. На инфляцию сейчас прежде всего влияет увеличивающийся разрыв в курсе доллара и напряженная ситуация на рынке труда.

Текущая процентная ставка составляет 0,75% после предыдущих повышений Банком Израиля с исторического минимума в 0,1% до 0,35% в апреле, и на 0,4% до 0,75% в прошлом месяце.

Главный стратег Bank Hapoalim Моди Шафрир заявил: «Ожидается, что Банк Израиля на ближайшем заседании повысит ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (0,50%), в частности, из-за резкого повышения процентных ставок в США и резкого повышения на остальных развитых рынках».

Эксперт дал прогноз: «После июльского заседания возможно, что в следующем году Банк Израиля повысит процентную ставку до уровня чуть выше 3% у, и тогда ставка стабилизируется на этом уровне».

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