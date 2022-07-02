Цены на нефть могут вырасти до 380 долларов за баррель — аналитики

По словам экспертов, россия может позволить себе сократить ежедневную добычу сырой нефти на 5 млн баррелей без чрезмерного ущерба для экономики.

Стоимость нефти в мире может сильно вырасти, если рф* под давлением санкций решит сократить добычу и, следовательно, экспорт.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков JPMorgan Chase & Co.

Сообщается, что уменьшение ежедневных поставок на 3 миллиона баррелей приведет к сильному росту цен на нефть в Лондоне до 190 долларов за баррель.

При этом сама россия может позволить себе сократить ежедневную добычу на 5 миллионов баррелей без значимого ущерба. Таким образом руководство рф может захотеть отомстить Западу.

Напомним, что страны Большой семерки пытаются разработать механизм ограничения стоимости на российскую нефть, чтобы военная машина владимира путина не могла получать финансирование.

По состоянию на 1 июля цена нефти марки Brent составляла $111 за баррель, WTI – $108 за баррель.

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