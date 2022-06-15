В Израиле зафиксирована рекордная инфляция: цены будут расти и дальше

Инфляция за год выросла до рекордных для Израиля — 4,1% (в мае выросла на 0,6%) и согласно прогнозам экспертов будет продолжать расти.

В этом году цены на квартиры в новостройках выросли почти на 22% за год.

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

Также сообщается, что спрос на новые земли продолжает падать. Многие граждане не могут позволить себе покупку нового жилья, поскольку в среднем цены выросли на 15,4% за год.

В Израиле еще выросли цены на страховые полисы на 12%, цены на потребительские продукты, например, цены на фрукты выросли на 13,8%, цены на одежду и обувь н а2,2%, а также на 0,9% в сфере культуры и развлечений.

Цены на бензин выросли на 30% за год.

Ранее Курсор писал, что шекель резко обесценился по отношению к доллару. Острый дефицит долларов на валютном рынке после укрепления его курса привел к обесцениванию шекеля. В плюсе только те, чья зарплата измеряется в долларах.

Кроме этого, в Израиле наблюдается резкое падение продаж нового жилья. Аналитики объясняют падение продаж новых домов осторожностью покупателей на фоне повышения процентных ставок и более высоких налогов на покупку.