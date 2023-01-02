Банк Израиля вновь повысил процентную ставку

Новый показатель стал самым высоким с 2008 года.

Банк Израиля в понедельник, 2 декабря, повысил процентную ставку на 0,5 пункта, до 3,75%.

Об этом сообщает портал Mako.

Отмечается, что это самая высокая процентная ставка в Израиле с 2008 года. При этом основная процентная ставка вырастет до 5,25%.

«Повышение процентных ставок сделает выплаты по ипотеке для тысяч израильтян более дорогими, и это в продолжение недавнего повышения цен на электричество, воду, налога на недвижимость и многое другое. Однако цель повышения на самом деле состоит в том, чтобы остановить стремительную инфляцию, то есть остановить рост цен», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, в ноябре Банк Израиля повысил процентную ставку на 0,5% до 3,25%. Это стало шестым повышением ставки с апреля, когда он поднял ставку с исторического минимума в 0,1% до 0,35%.

После двух повышений на 0,75% подряд в октябре и в августе Валютный комитет Банка Израиля на этот раз выбрал более умеренный рост на 0,5%, хотя некоторые аналитики ожидали повышения на 0,75%.

«Израильский центральный банк стремится справиться с инфляцией, которая за последние 12 месяцев в Израиле превысила 5%. Хотя это намного ниже инфляции в США и во многих европейских странах, это все еще вызывает беспокойство», — говорится в материале.

Стоит отметить, что повышение на 0,75% в третий раз, по мнению аналитиков, стало бы агрессивным шагом со стороны Банка Израиля, который сигнализировал бы экономике о решимости Национального банка бороться с инфляцией.

Также напомним, что в октябре было зафиксировано повышение инфляции на 0,6%, которое дополнило рост на 5,1% за последние 12 месяцев.

Ранее Курсор информировал о том, что в начале ноября Банк Израиля опубликовал обновленные данные о своих процентных ставках.

Также Курсор писал о том, что Банк Израиля стремится снизить банковские сборы.