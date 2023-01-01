Бар-Лев сделал жесткое заявление а адрес своего преемника

Уходящий министр национальной безопасности Омер Бар-Лев призывает правоохранительные органы «проявить стойкость перед лицом встречного ветра».

Об этом он заявил в воскресенье, 1 января, во время передачи полномочий своему преемнику Итамару Бен Гвиру, информирует The Times of Israel.

Отмечается, что Бар-Лев, который неоднократно конфликтовал с главой партии «Оцма Иегудит», несколько раз упомянул в своем выступлении о своей озабоченности по поводу «правого экстремизма». Он также повторил свою критику в отношении того, что шаги, которые уже предпринял новый министр, приведут к «политизации полицейских операций».

Также, обращаясь к собравшимся на церемонии высокопоставленным лицам, Бар-Лев высоко оценил разнообразие персонала израильской полиции, пенитенциарной службы и израильской пожарно-спасательной службы, которые находятся в ведении министерства, и похвалил их за преданность делу безопасности Израиля.

«Вы, руководители органов и служащие в них всех рангов, должны и впредь демонстрировать крепкий стержень, быть твердой скалой перед лицом встречных ветров, безбоязненно отстаивать свое профессиональное мнение. Это ваша профессиональная обязанность и ваша этическая ответственность перед гражданами Израиля», — сказал Бар-Лев.

Как сообщал Курсор, в воскресенье, 1 января, в министерстве национальной безопасности состоялась смена министра — Итамар Бен-Гвир возглавил ведомство вместо Омера Бар-Лева.

Отмечается, что в начале церемонии нового министра Бен-Гвира встретил почетный караул полиции, и даже полицейский оркестр сыграл в его честь ряд песен раввина Шломо Карлебаха.

Также Курсор информировал о том, что председатель Оцма Иегудит, назначенный министром национальной безопасности, Итамар Бен-Гвир обратился к Кнессету.

Также Курсор писал о важной новации в полиции, предложенной Бен-Гвиром.