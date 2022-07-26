Бен-Гвир или Аббас: новый опрос показал, кого израильтяне предпочитают в новом правительстве

Опрос: блок Нетаниягу получает 60 мест, но не сможет сформировать правительство. Число депутатов «Еш Атид» премьер-министра Яира Лапида увеличилось до 24, «Ямина» выбыла из следующего Кнессета.

Израильтяне предпочли бы видеть в следующем правительстве праворадикального члена Кнессета Итамара Бен-Гвира, а не главу «РААМ» Мансура Аббаса, показал опрос, проведенный в понедельник 13 каналом.

Так, 40% израильтян предпочитают правительство, в которое вошел бы глава «Оцма Иегудит». Сейчас Бен-Гвир находится в разгаре переговоров о слиянии с фракцией религиозных сионистов депутата Кнессета Бецалеля Смотрича.

Только каждый пятый израильтянин предпочитает правительство с председателем »РААМА», и почти треть всех респондентов (30%) заявили, что оба варианта нежелательны.

Что касается мест в Кнессете, ни один из блоков не способен сформировать правительство, согласно опросу 13 канала, проведенному на его национальной конференции, состоявшейся в понедельник.

По данным опроса, глава оппозиции Биньямин Нетаниягу остается на вершине с 35 мандатами. Что касается других партий из его блока, то Бен Гвир и Смотрич остаются с 11 мандатами, «Шас» Арье Дери — с восемью и «Объединенный иудаизм Торы» — с шестью мандатами, в результате чего блок насчитывает 60 человек. И это не поможет Нетаниягу сформировать правительство.

Согласно опросу, «Еш Атид», возглавляемый премьер-министром Яиром Лапидом, получит 24 места в Кнессете, если выборы состоятся сегодня. Союз «Синий-белый» и «Новой надежды» даст 13 мест, а «Исраэль Бейтену» министра финансов Авигдора Либермана — пять.

Левые партии «Авода» и «Мерец» получают по четыре места каждая, а арабские фракции «Объединенный список» и «РААМ» получают шесть и четыре места соответственно.

Согласно опросу, уходящая израильская коалиция получит только 54 места в следующем Кнессете. «Ямина» министра внутренних дел Айелет Шакед, также входящая в коалицию, не преодолевает избирательный барьер.

В ходе опроса респондентов также спросили, повлияют ли судебные процессы над Нетаниягу на их голосование в ноябре. Подавляющее большинство израильтян (71%) ответили, что на их голоса не повлияют судебные процессы, а 17% заявили об обратном.

Ранее Курсор писал, что Бени Ганц вновь заявил, что не будет формировать правительство с Биньямином Нетаниягу.