Ганц вновь заявил, что не будет формировать правительство с Нетаниягу

Бени Ганц, лидер партии Кахоль-Лаван, заявил, что за последние годы Нетаниягу много раз предлагал ему сформировать коалицию и стать премьер-министром. «Я мог бы стать премьер-министром, но не стал. Я думаю, что я достаточно серьезен в этом вопросе», — заявил министр обороны.

Министр обороны Бени Ганц говорит, что его задача на предстоящих выборах — не дать коалиции лидера «Ликуда» Биньямина Нетаниягу получить большинство в Кнессете, а затем создать альтернативную коалицию.

«Если Нетаниягу не получит 61 место, игра начнется заново», — сказал Ганц в интервью 13 каналу в рамках серии интервью, которые он дал ряду израильских информационных агентств.

«Нетаниягу не должен вернуться к власти. Он не должен быть премьер-министром, и он не может быть министром», — говорит Ганц.

Однако Ганц отметил, что в конечном итоге он надеется стать премьер-министром после ноябрьских выборов.

«Ни для кого не секрет, что я хочу быть кандидатом на пост премьер-министра. Я хочу, чтобы эта страна двигалась в правильном направлении», — заявил политик.

«Я верю, что у меня будет возможность построить широкое правительство… такое, которое не будет упираться в крайности», — сказал министр обороны.

Лидер партии Кахоль-Лаван недвусмысленно заявил о своем отказе снова войти в правительство с Нетаниягу, даже если Нетаниягу действительно получит большинство. Ганц отметил, что за последние годы было выдвинуто несколько предложений, в которых он мог бы возглавить коалицию с Ликудом.

«Я мог бы стать премьер-министром, но не стал. Я думаю, что я достаточно серьезен в этом вопросе», — говорит он.

Курсор ранее писал, что Лапид предложил Беннету должность министра иностранных дел. Нафтали Беннет в понедельник получил предложение от Лапида стать министром иностранных дел. По предварительным данным, Беннет отказался от должности.

Также сообщалось, что 35% израильтян выступают за единый блок от Яадут а-Тора и ШАС. До выборов осталось 100 дней, а в право-религиозном лагере пока нет единства. «Дегель а-Тора» хочет отделиться от «Агудат Исраэль», хотя это существенно понижает их шансы на выход в правительство.

Кроме того, Гилад Шарон претендует на место в списке Ликуда на праймериз на следующей неделе. Партия Ликуд проведет свои праймериз 3 августа, и Гилад Шарон, сын покойного премьер-министра Ариэля Шарона, объявил, что будет баллотироваться в список партии.