Смотрич распорядился отменить важный налог

Налог на одноразовую пластиковую посуду и столовые приборы, а также налог на сладкие напитки, введенный предыдущим правительством, будут отменены. Об этом в воскресенье, 1 января, в ходе встречи со своими новыми подчиненными заявил назначенный министр финансов Бецалель Смотрич.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Издание уточняет, что, по словам Смотрича, отмена налога вступит в силу в ближайшие дни.

Как сообщал Курсор, в воскресенье, 1 января, в министерстве национальной безопасности состоялась смена министра — Итамар Бен-Гвир возглавил ведомство вместо Омера Бар-Лева.

Также Курсор писал о том, что председатель партии «Религиозный сионизм» и назначенный министром финансов Бецалель Смотрич говорит, что его партия стремится расширить личную свободу, привести экономику и судебную систему в большее соответствие с США.

Ранее Курсор информировал о том, что Религиозно-сионистская партия подписала окончательное коалиционное соглашение с «Ликудом». Соглашение было подписано за день до того, как назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен был представить свою коалицию в Кнессет, а вскоре после этого новое правительство будет приведено к присяге.

Кроме того, наша редакция сообщала, что министр туризма Хаим Кац является самым великовозрастный министром в новом правительстве Биньямина Нетаниягу. Ему 75 лет. Средний возраст министров 37-го правительства — 53 года. Самый молодой министр — Ицхак Вассерлауф («Оцма-Иегудит») — министр по развитию Негева и Галилеи. Ему 30 лет. Он же — самый молодой депутат кнессета 25-го созыва.

Кроме того, Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу.