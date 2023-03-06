Лапид и Ганц унижают президента: Смотрич жестко высказался об оппозиции

Министр финансов Бецалель Смотрич прокомментировал заявление лидеров оппозиции, взваливших вину на правительственную коалицию за невозможность достичь компромисса.
Об этом информирует Telgram-канал Израиль Сегодня.
Смотрич заявил, что «Лапид и Ганц унижают президента и еще раз доказывают, что они не заинтересованы в переговорах или компромиссах».
По словам главы минфина, протест Лапида и Ганца носит политический характер и направлен на создание хаоса и причинение вреда Государству Израиль с целью свержения правого правительства и проведения новых выборов.
«Этого не произойдет. Мы немедленно исправим то, что нужно исправить в правовой системе, и продолжим работать на благо всего народа Израиля», — сказал Смотрич.
Как сообщал Курсор, бывшие премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц выступили с совместным заявлением касаемо нынешней политической обстановки.
«Все наши попытки добиться единства Израиля были попраны и встречены отказом. Израиль стоит на пороге чрезвычайного положения, и Нетаниягу отказывается останавливаться. Мы ценим усилия президента, но не Нетаниягу объявляет о прекращении противостояния — никаких переговоров нет», – сказано в заявлении.
Ранее Курсор писал о том, что президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы.
«Мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне», — сказал Герцог в начале своей речи.
Президент отметил, что все положения предложенной судебной реформы вызывают глубокую обеспокоенность по поводу демократических основ Государства Израиль. При этом поступающая ему информация свидетельствует о том, что «наши враги радуются расколу в стране».
Также Герцог обратился к правящей коалицией с просьбой не выносить на голосование в первом чтении Закон о судебной реформе.