Нетаниягу требует от Левина «проявить гибкость» — СМИ

Премьер-министр хочет, чтобы глава минюста был более открыт для компромиссов при выборе судей, чтобы достичь согласия в переговорах о судебной реформе.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается убедить министра юстиции Ярива Левина проявить гибкость, чтобы разрешить проведение переговоров под эгидой президента Исхака Герцога по судебным реформам Левина.

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечается, что глава правительства добивается компромисса в вопросе состава комитета по отбору судей.

«В соответствии с существующей системой судьи Верховного суда Израиля избираются комитетом из девяти человек. В состав комитета входят два действующих судьи Верховного суда, два члена Коллегии адвокатов Израиля и четыре выборных должностных лица в лице двух министров и двух депутатов. В рамках этой системы судебная власть имеет власть над тем, кто избирается в суд, в отличие от системы в США, где президент выбирает судей Верховного суда, а Сенат подтверждает выбор», — напоминает СМИ.

В то же время, в соответствии с реформами, предложенными Яривом Левиным, состав комитета будет изменен, чтобы предоставить Кнессету большее влияние при выборе судей, а члены Коллегии адвокатов будут заменены двумя дополнительными избранными должностными лицами, которые будут определены министром юстиции.

Как сообщал Курсор, бывшие премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц выступили с совместным заявлением касаемо нынешней политической обстановки.

«Все наши попытки добиться единства Израиля были попраны и встречены отказом. Израиль стоит на пороге чрезвычайного положения, и Нетаниягу отказывается останавливаться. Мы ценим усилия президента, но не Нетаниягу объявляет о прекращении противостояния — никаких переговоров нет», – сказано в заявлении.

Ранее Курсор писал о том, что президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы.

«Мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне», — сказал Герцог в начале своей речи.

Президент отметил, что все положения предложенной судебной реформы вызывают глубокую обеспокоенность по поводу демократических основ Государства Израиль. При этом поступающая ему информация свидетельствует о том, что «наши враги радуются расколу в стране».

Также Герцог обратился к правящей коалицией с просьбой не выносить на голосование в первом чтении Закон о судебной реформе.

До этого Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.