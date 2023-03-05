Угрозы минобороны: Бен-Гвир выступил с заявлением

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сегодня утром ответил на заявления министра обороны Йоава Галанта о том, что он не будет отвечать на звонки Бен-Гвира, потому что Бен-Гвир сливает разговоры.
Бен-Гвир сказал: «Галант не отвечает на звонки. Он решил игнорировать старших партнеров по коалиции, то же самое было, когда я связался с ним по поводу того, что каждую ночь в Хевроне происходят тысячи выстрелов, то же самое по поводу административных задержанных».
Ранее сегодня СМИ сообщили, что министр обороны Галант сказал министру национальной безопасности Бен-Гвиру, что перестанет с ним разговаривать, если он продолжит публиковать содержание их частных разговоров в СМИ. Галант сказал, что Бен-Гвир уже делал это трижды.
В пятницу Бен-Гвир попытался позвонить министру Галанту, чтобы получить разъяснения по поводу административного задержания подозреваемых в беспорядках в Хаваре. Но Галлант, подписавший ордер на арест, не ответил ему. Это заставило министра национальной безопасности обратиться к премьер-министру.
Министр Бен-Гвир добавил: «Галант проводит независимую политику внутри правого правительства, но он забывает, что был избран голосами правых, а не голосами левых».
Читайте подробнее: минобороны угрожает перестать разговаривать с Бен-Гвиром: подробности скандала.
Напомним также, что разгорелся скандал вокруг заявления Смотрича: Нетаниягу ответил послу США.
Кроме того, политику определяю я, а не полиция: Бен-Гвир высказался о блокировании трассы Аялон.